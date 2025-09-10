Madagascar: Maternité Befelatanana - Le recours à une sage-femme personnelle interdit

À la maternité du Centre Hospitalier Universitaire de Gynécologie-Obstétrique de Befelatanana (CHU GOB), il est strictement interdit de choisir une sage-femme ou un médecin particulier pour son accouchement. La prise en charge des patientes est confiée exclusivement à l'équipe de garde, et aucun paiement n'est requis pour bénéficier d'une attention particulière. Même les patientes dont l'accouchement est programmé sont suivies selon le protocole en place, souligne le CHU GOB dans un communiqué publié à la fin du mois d'août.

Pourtant, certaines pratiques persistent dans la société. « Lors de mon accouchement à la maternité Befelatanana, j'ai pris contact avec une sage-femme à l'avance. On m'avait dit que si l'on ne faisait pas ainsi, les professionnels de santé ne s'occuperaient pas correctement de moi. J'ai donc payé 100 000 ariary pour bénéficier d'une prise en charge particulière », confie une mère de famille ayant accouché dans cet hôpital l'année dernière. Pourtant, de telles pratiques sont interdites selon l'hôpital.

Ces témoignages mettent en lumière un contraste entre les directives officielles et la réalité perçue par certaines patientes. « Au sein de la maternité, médecins et responsables réaffirment leur engagement à améliorer la qualité des soins et à garantir un traitement équitable pour toutes. Tous les patients sont pris en charge sans distinction, et seules les urgences vitales sont prioritaires », poursuit le communiqué.

Ces initiatives s'inscrivent dans le but d'améliorer les services offerts aux patientes au CHU GOB.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres