Madagascar: Ancien international - Michel Kira appelle à l'aide

10 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Figure emblématique du football malgache, Michel Kira, plus connu sous le nom de Maître Kira, vit aujourd'hui une situation dramatique. Malade, cloué au lit et sans ressources suffisantes pour se soigner, l'ancien joueur lance un appel déchirant aux autorités et aux personnes de bonne volonté.

« Je suis malade, alité chez moi. Je souhaite rencontrer le président Andry Rajoelina pour qu'il constate de près ce que je traverse. Je me plains dès maintenant, tant que je suis encore en vie, et non pas lorsqu'il sera trop tard, au moment des hommages posthumes », confie-t-il avec émotion.

Durant ses années actives, Maître Kira a tout donné pour le football national, portant haut les couleurs de Madagascar et contribuant à l'histoire de ce sport sur la Grande Île. Aujourd'hui, il fait face à la solitude et au manque de moyens, conséquences d'une retraite difficile, partagée par de nombreux anciens sportifs de haut niveau.

Son message se veut à la fois un cri de détresse et un appel à la reconnaissance : celui d'un homme qui, au crépuscule de sa vie, espère un geste de solidarité et de considération, lui qui a été jadis une fierté nationale.

