Madagascar: Intervention en Russie - Le duo D-Lain & Denise prêt pour la scène

Pour la première fois, Madagascar participera à Intervision : Denise & D-Lain représenteront le pays sur scène, tandis que Mamy Gotso siègera au jury.

La finale de la compétition musicale se tiendra le 20 septembre à Moscou. Parmi les pays participants - Vietnam, Venezuela, États-Unis, Serbie, Arabie Saoudite, Russie et d'autres - Madagascar sera représenté par Denise & D-Lain, sélectionnés par les organisateurs russes avec leur chanson « Tiako hanjeky ».

Hier, Denise a pris son vol depuis l'aéroport d'Ivato, accompagnée de ses musiciens et de Shyn. D-Lain rejoindra la Russie depuis la France, où il réside actuellement.

« Nous sommes prêts. Notre chanson raconte l'histoire d'un couple qui lutte pour garder son amour malgré les difficultés », explique Denise.

Mamy Gotso, reconnu dans le tsapiky et la musique populaire, représentera Madagascar au jury d'Intervision.

« Être membre du jury est une grande responsabilité et une fierté. Notre culture et notre talent sont désormais présents sur la scène mondiale », déclare-t-il.

Deux représentants africains seulement siègent parmi les membres du jury, soulignant l'importance de la présence malgache.

Participation malgache

D-Lain est auteur-compositeur et a participé à l'émission Castel Live Opera. Denise, gagnante d'Island Africa Talent, apporte sa voix au duo. Leur participation à Intervision montre que Madagascar est actif sur la scène musicale internationale.

Originaire du sud de Madagascar, Mamy Gotso est reconnu pour le tsapiky. Il évaluera les talents internationaux tout en mettant en avant la culture malgache.

Au-delà de la compétition, Intervision sera aussi un lieu d'échanges entre artistes. Les représentants malgaches porteront des tenues traditionnelles, mettant en valeur l'identité culturelle du pays.