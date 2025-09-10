Madagascar: Intervention en Russie - Le duo D-Lain & Denise prêt pour la scène

10 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Pour la première fois, Madagascar participera à Intervision : Denise & D-Lain représenteront le pays sur scène, tandis que Mamy Gotso siègera au jury.

La finale de la compétition musicale se tiendra le 20 septembre à Moscou. Parmi les pays participants - Vietnam, Venezuela, États-Unis, Serbie, Arabie Saoudite, Russie et d'autres - Madagascar sera représenté par Denise & D-Lain, sélectionnés par les organisateurs russes avec leur chanson « Tiako hanjeky ».

Hier, Denise a pris son vol depuis l'aéroport d'Ivato, accompagnée de ses musiciens et de Shyn. D-Lain rejoindra la Russie depuis la France, où il réside actuellement.

« Nous sommes prêts. Notre chanson raconte l'histoire d'un couple qui lutte pour garder son amour malgré les difficultés », explique Denise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mamy Gotso, reconnu dans le tsapiky et la musique populaire, représentera Madagascar au jury d'Intervision.

« Être membre du jury est une grande responsabilité et une fierté. Notre culture et notre talent sont désormais présents sur la scène mondiale », déclare-t-il.

Deux représentants africains seulement siègent parmi les membres du jury, soulignant l'importance de la présence malgache.

Participation malgache

D-Lain est auteur-compositeur et a participé à l'émission Castel Live Opera. Denise, gagnante d'Island Africa Talent, apporte sa voix au duo. Leur participation à Intervision montre que Madagascar est actif sur la scène musicale internationale.

Originaire du sud de Madagascar, Mamy Gotso est reconnu pour le tsapiky. Il évaluera les talents internationaux tout en mettant en avant la culture malgache.

Au-delà de la compétition, Intervision sera aussi un lieu d'échanges entre artistes. Les représentants malgaches porteront des tenues traditionnelles, mettant en valeur l'identité culturelle du pays.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.