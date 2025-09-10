Madagascar: Toamasina - Le braquage d'une villa vire à la fusillade

Deux individus soupçonnés d'avoir préparé une attaque armée ont été tués à Toamasina au cours d'une intervention policière. Ils étaient déjà fichés.

Un échange de coups de feu entre des bandits et la police a eu lieu dans le quartier de Tanamakoa, à Toamasina, hier aux premières heures du matin. Quatre individus armés, soupçonnés de préparer une attaque contre une villa, ont été interceptés par les forces de l'ordre. Deux d'entre eux ont été abattus lors de la fusillade. Les deux autres ont réussi à prendre la fuite.

Selon les informations communiquées par la Police nationale, des agents de l'Unité d'intervention rapide et du commissariat de Sécurité publique du deuxième arrondissement ont été dépêchés sur les lieux après réception de renseignements sur une opération criminelle imminente. Les policiers ont repéré quatre individus au comportement jugé suspect. Dès leur arrivée, ces derniers auraient tiré, déclenchant une riposte immédiate.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'affrontement a été bref mais violent. Deux assaillants ont été tués sur place. Une arme de poing de type pistolet automatique ainsi que cinq munitions ont été retrouvées sur les lieux de l'accrochage. Les deux autres ont pris la fuite et sont activement recherchés.

Attaques récentes

D'après les renseignements judiciaires, les suspects abattus sont connus des services de police. Ils auraient participé à plusieurs attaques récentes, notamment contre un grossiste à Ambohijafy et contre le responsable d'une station-service située près de l'hôtel Sharon. Leur implication aurait été confirmée par des images de vidéosurveillance.

La Police nationale indique que cette association de malfaiteurs faisait l'objet d'une surveillance depuis plusieurs semaines. Sa neutralisation intervient dans un contexte de renforcement des opérations de sécurité dans la capitale portuaire, face à une recrudescence des actes de banditisme.

Le directeur régional de la Sécurité publique de l'Est, le commissaire Jean Christian Rakotovao, a salué la réactivité des unités engagées et réaffirmé la détermination de ses hommes à lutter sans relâche contre les groupes criminels. « Ceux qui choisissent de semer la terreur parmi la population doivent savoir que la réponse sera ferme et sans concession », soutient la police.