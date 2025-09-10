Madagascar: Portrait - DJ Tax vit sa passion sur scène

Derrière le nom de scène DJ Tax se cache Hery Tahiana Ramaroson, un jeune passionné qui explore l'univers du DJing. Si son parcours n'en est qu'à ses débuts, il s'attache déjà à construire une identité musicale fondée sur l'expérimentation et l'ouverture.

C'est dès l'adolescence qu'il se découvre une attirance pour la musique, grâce à l'influence de son père, spécialiste de la sonorisation. Ses premières expériences avec le logiciel Virtual DJ éveillent chez lui une curiosité qui deviendra peu à peu un projet de vie. Ses études en médiation et management culturel à l'université d'Ankatso renforcent cette conviction : la musique peut être un moyen de créer du lien et de faire voyager les cultures.

En 2021, il rejoint l'association Kintana Mamiratra, où il anime des spectacles destinés aux enfants et aux jeunes. Avec cette équipe, il découvre la scène dans différents lieux comme Antsahamanitra, Kianja Maitso Analamahitsy, Kianja Alasora, Tranompokonolona d'Antsirabe, entre autres. Ces expériences constituent un premier pas précieux pour s'habituer au public et au partage musical.

L'année suivante, il s'ouvre au monde du clubbing en intégrant l'Ethnika à Analakely, puis le Siete au Galaxy Village. Il participe également à quelques animations privées, notamment au Mercure Alarobia et au Bungalow Dyve Garden, ainsi qu'à des événements plus larges comme l'Univ Event à Batou Beach ou un spectacle au Mining Business Center d'Ivato, aux côtés du comédien français Rodrigue.

Pour lui, ces expériences ne sont pas une finalité, mais plutôt des étapes d'apprentissage. DJ Tax se considère encore comme un débutant qui doit écouter, observer et progresser. Inspiré par les conseils de ses aînés, il souhaite tracer son chemin sans chercher à copier, en développant petit à petit son propre style.

Son ambition reste simple et mesurée : continuer à travailler, apprendre et, avec le temps, trouver sa place dans le paysage du clubbing malgache. Son credo reflète cette attitude : « Il faut juste croire en soi. »

Humble mais déterminé, DJ Tax avance doucement, convaincu que la patience et la passion l'aideront à bâtir son avenir musical.