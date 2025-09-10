Madagascar: Ankatso - Un voleur de voiture pris en flagrant délit

Une tentative de vol de véhicule a été déjouée lundi à Ankatso, grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre en patrouille dans le secteur.

Vers 1h30 du matin, la Police nationale du commissariat du deuxième arrondissement d'Ambohijatovo a été alertée par un appel signalant la présence d'un individu suspect rôdant autour d'un véhicule léger stationné. Les agents se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont interpellé un homme soupçonné d'avoir tenté de dérober la voiture. Le suspect a été conduit au commissariat pour la poursuite de l'enquête.

Ces derniers jours, une recrudescence de vols de voitures a été observée dans la capitale, souvent motivés par le trafic de pièces détachées et d'autoradios. Plusieurs quartiers ont été touchés par ce phénomène, et Ankatso n'a pas été épargné. L'insécurité y est déjà palpable, alimentée par des actes de délinquance nocturne qui inquiètent les riverains.

Les policiers insistent sur la nécessité de rester vigilants face à cette vague de vols, et renforcent les patrouilles dans les zones sensibles. L'enquête en cours devrait permettre de démanteler le réseau impliqué.