Afrique: Danse urbaine - Trois Malgaches en lice au Festival Bouzé de Maurice

Du 11 au 13 septembre, l'île Maurice accueillera la 3e édition du Festival Bouzé, rendez-vous majeur de la danse urbaine dans l'océan Indien. Trois danseurs malgaches porteront haut les couleurs du pays lors du championnat 1 vs 1 : Mr René dans la catégorie Afro, Andoniaina R. en Hip-Hop et Bibzaz en Breaking. Ils tenteront de succéder à Fabyo Kydo, champion en titre, lui aussi Malgache.

« Les qualifications de Madagascar se sont tenues à Antananarivo en juin, avec la Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de Madagascar portée par Angeluc Rehava. Les vainqueurs ont gagné leur ticket pour la finale à Maurice », explique l'organisateur Kenjee Kennedy.

Le festival, initié par Wake Up Session, ne se limite pas au championnat. Au-delà de la compétition, Madagascar sera représentée par des ateliers et des partages animés par Angeluc Rehava et Fantas, autour de la danse et de styles comme le Dancehall et la Capoeira. Masterclass, ateliers pour jeunes talents, tables rondes et conférences enrichiront l'événement, qui rassemblera plus de dix pays de la région et du continent.