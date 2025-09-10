Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, Yakob a souligné les implications considérables du développement hydroélectrique de l'Éthiopie pour le bassin du Nil et au-delà.

« Les effets de ce développement sont significatifs », a-t-il déclaré, soulignant à la fois les progrès réalisés par l'Éthiopie et sa capacité à répondre aux besoins nationaux.

Yakob a expliqué que le GERD servira d'abord à répondre aux besoins nationaux de l'Éthiopie, en alimentant les foyers, les usines et les principaux secteurs de services.

« L'Éthiopie est confrontée à un déficit énergétique important, et ce barrage contribuera à répondre à ce besoin », a-t-il déclaré. « Il permettra aux industries de se développer, d'étendre les secteurs de services et d'améliorer la qualité de vie de millions d'Éthiopiens. »

Au-delà des avantages nationaux, le GERD offre une opportunité unique aux pays voisins. Yakob a détaillé l'intérêt croissant de la région pour l'achat d'électricité éthiopienne.

« Le Soudan achète déjà de l'électricité, tout comme Djibouti. Le Soudan du Sud a manifesté son intérêt, le Kenya achète, la Tanzanie est prête à faire de même et la Somalie est également intéressée », a-t-il déclaré.

Selon Arsano, le partage de l'électricité grâce au GERD peut renforcer les liens régionaux.

« Lorsque les pays partagent leurs ressources, ils deviennent naturellement plus coopératifs et solidaires les uns envers les autres », a-t-il fait remarquer.

« Le partage de l'électricité favorise la confiance, réduit les risques de conflits et jette les bases de futurs projets de développement communs. Il ne s'agit pas seulement d'énergie, mais aussi de renforcer les relations et la stabilité dans la région. »

Yakob a souligné que les avantages du GERD vont au-delà de l'aspect économique.

« Si les pays voisins achètent de l'électricité et partagent leurs ressources, cela crée une interdépendance qui réduit les conflits. Les pays qui collaborent sur des ressources communes sont moins susceptibles de s'opposer les uns aux autres, car ils ont intérêt à ce que chacun réussisse », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que le partage de l'électricité pourrait servir de modèle à d'autres projets régionaux, aidant les pays à travailler ensemble sur des initiatives dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures ou de l'adaptation au changement climatique.

« Le GERD est un projet de technologie propre qui fournit une énergie durable à l'Éthiopie et à la région. C'est un outil de croissance économique, de paix et de stabilité », a ajouté M. Yakob.

« Lorsque les pays coopèrent, ils peuvent prospérer collectivement au lieu de se faire concurrence ou de s'opposer les uns aux autres. »

M. Arsano a conclu en soulignant que le GERD démontre comment les pays en amont peuvent atteindre leurs objectifs de développement national tout en favorisant la collaboration régionale. « Les pays en amont ont des responsabilités envers leurs citoyens, mais des projets comme le GERD montrent que la coopération régionale est possible et mutuellement bénéfique », a-t-il déclaré.

« Le GERD est un excellent exemple de la manière dont les ressources naturelles partagées peuvent catalyser la croissance régionale, la confiance et la stabilité à long terme. Aujourd'hui, il s'agit de l'électricité, demain, il pourrait s'agir d'autres projets de développement conjoints : c'est le type de coopération visionnaire qui peut transformer la région. »