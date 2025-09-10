Afrique de l'Est: Le Premier ministre Abiy s'entretient avec le président Hassan Sheikh et le président Salva Kiir Mayardit

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy a discuté ce matin de questions d'intérêt commun avec le président Hassan Sheikh Mohamud de la République fédérale de Somalie et le président Salva Kiir Mayardit de la République du Soudan du Sud.

Le Premier ministre Abiy a déclaré sur les réseaux sociaux : « J'ai rencontré ce matin le président Hassan Sheikh Mohamud de la République fédérale de Somalie pour discuter des intérêts régionaux communs ».

« Nous avons réaffirmé notre engagement à favoriser la stabilité, la sécurité et le développement dans toute la région », a ajouté M. Abiy.

Le Premier ministre a également indiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait accueilli le président Salva Kiir Mayardit de la République du Soudan du Sud dans son bureau pour des discussions bilatérales.

« Nous avons exploré les moyens de renforcer la coopération et de faire progresser les priorités communes entre nos pays », a-t-il déclaré.