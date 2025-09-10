Soudan: Le ministère de l'Énergie condamne les attaques de la milice de la famille Al-Dagalo contre des installations électriques et pétrolières

10 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère de l'Énergie a fermement condamné, dans un communiqué publié mercredi, les opérations terroristes menées par la milice des Forces de soutien rapide (FSR) contre des installations critiques du ministère.

Le communiqué indique qu'hier matin, la milice a lancé des attaques de drones contre la centrale électrique d'Al-Merghiat et la raffinerie de Khartoum, ciblant le centre de contrôle, les compteurs, les réservoirs de GPL et les conduites de carburant reliant la centrale électrique de Garri Le ministère a souligné que ces actes terroristes visent principalement à perturber les services essentiels pour les citoyens soudanais, notamment l'électricité et le carburant.

Le ministère a confirmé que des opérations de maintenance étaient en cours sur les sites ciblés afin de garantir la fourniture de services essentiels aux habitants de l'État de Khartoum.

Le communiqué indique également que la semaine dernière, les milices ont ciblé le champ et l'aéroport de Heglig de manière similaire, faisant cinq victimes.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.