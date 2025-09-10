Le ministère de l'Énergie a fermement condamné, dans un communiqué publié mercredi, les opérations terroristes menées par la milice des Forces de soutien rapide (FSR) contre des installations critiques du ministère.

Le communiqué indique qu'hier matin, la milice a lancé des attaques de drones contre la centrale électrique d'Al-Merghiat et la raffinerie de Khartoum, ciblant le centre de contrôle, les compteurs, les réservoirs de GPL et les conduites de carburant reliant la centrale électrique de Garri Le ministère a souligné que ces actes terroristes visent principalement à perturber les services essentiels pour les citoyens soudanais, notamment l'électricité et le carburant.

Le ministère a confirmé que des opérations de maintenance étaient en cours sur les sites ciblés afin de garantir la fourniture de services essentiels aux habitants de l'État de Khartoum.

Le communiqué indique également que la semaine dernière, les milices ont ciblé le champ et l'aéroport de Heglig de manière similaire, faisant cinq victimes.