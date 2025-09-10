Soudan: Le président de (CST) nomme un nouveau chef de la police

Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a publié mercredi un décret nommant le général de police Amir Abdel-Monem Fadl au poste de directeur général des forces de police.

Le président du CST a également nommé le lieutenant-général de police Al-Tahir Mohamed Al-Balloula au poste de directeur général adjoint et d'inspecteur général des forces de police.

Le président du CST a chargé le ministère de l'Intérieur et les autorités compétentes de mettre en oeuvre le décret. Précédemment, le président du CST avait publié un décret relevant le général de police Khalid Hassan Mohy-Addin de son poste de directeur général des forces de police, ainsi que son adjoint, le lieutenant-général de police Mohamed Ibrahim Awadallah.