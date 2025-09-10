Congo-Kinshasa: Fondation Thabo Mbeki - Propositions pour la restauration de la paix

10 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fondation Thabo Mbeki a organisé récemment un dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique. Lors de ces assises qui se sont déroulées du 03 au 06 septembre, la situation en République démocratique du Congo a été mise en lumière.

Si l'Union sacrée de la nation a boycotté cette réunion, certaines personnalités politiques y ont représentés leurs partis politiques entre autres Delly Sesanga d'Envol, le professeur Nehemie Mwilanya du Pprd, Antipass Mbusa Nyamwesi du RCD/Kml, Christian Mwando d'Ensemble pour la république et Aristote Tshibuabua du LGD.

Dans la perspective de restaurer la paix dans la partie Est de la RDC, plusieurs idées ont été proposées lors de ces assises à savoir : la réactivation de l'accord de Sun City, le dialogue inclusif avec tous les acteurs, la promotion de solutions africaines aux défis sécuritaires et l'appel à la mise en oeuvre des accords existants.

