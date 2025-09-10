Afrique Centrale: Genève - Le Rwanda rejette les accusations de soutien au M23

10 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, tenue le mardi 9 septembre à Genève, le Rwanda a fermement rejeté les accusations selon lesquelles il soutiendrait les rebelles du M23 actifs dans l'est de la République démocratique du Congo.

La représentante permanente du Rwanda, l'ambassadrice Urujeni Bakuramutsa, a dénoncé des allégations non fondées, appelant à une vérification rigoureuse des sources avant toute conclusion :

« Le Rwanda aspire à la paix et à la stabilité. Et nous n'accepterons plus de faire l'objet d'accusations sans fondements ».

Cette déclaration intervient en réaction à un rapport du Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, qui accuse le M23, soutenu par les Forces de défense rwandaises (RDF), d'avoir commis des crimes graves dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, notamment :

  • exécutions sommaires,
  • tortures et violences sexuelles,
  • recrutement forcé et détentions arbitraires.

Le Rwanda, de son côté, considère ces accusations comme politiquement motivées et affirme qu'il est utilisé comme bouc émissaire pour les échecs internes de la RDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.