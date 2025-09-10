Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Leçon sur l'électricité et la lumière

Nous recourons à l'électricité pour avoir la lumière surtout dans les heures de nuit mais nous ne comprenons pas son fonctionnement.

Apprendre ces notions permet de mieux gérer sa consommation et l'économie de l'énergie dans notre vie de chaque jour.

Cela aide aussi à adopter des comportements sécuritaires à la maison, surtout avec les enfants.

Comprendre l'importance de la lumière peut nous permettre de mieux profiter de l'éclairage naturel et artificiel pour notre santé et notre confort.

Avoir la maitrise sur les notions relatives à l'électricité peut en outre donner les bases pour des petites réparations ou installations simples à la maison.

La science ne concerne pas seulement les élèves, elle fait partie de notre vie quotidienne. Plus on comprend, mieux on agit.

Écoutez cette leçon pour en apprendre davantage !