Addis-Abeba — Le Grand Barrage de la Renaissance (GERD), inauguré récemment en Éthiopie, constitue un exemple remarquable d'intégration régionale en Afrique, selon Lawrence Freeman, analyste américain de renommée internationale.

Ce barrage, qui permettra de produire jusqu'à 5 150 mégawatts d'électricité, a été inauguré en présence de plusieurs dirigeants africains et caribéens.

À cette occasion, Freeman, qui a visité le site à Guba, dans la région de Benishangul-Gumuz, a partagé ses impressions lors d'un entretien exclusif avec l'Agence de presse éthiopienne (ENA).

D'après lui, la construction du Grand barrage représente une réalisation majeure non seulement pour l'Éthiopie, mais également pour toute la région.

Il affirme que ce projet aura un impact significatif sur la Corne de l'Afrique, notamment en contribuant à renforcer l'approvisionnement en électricité dans toute l'Afrique de l'Est.

Actuellement, l'Éthiopie exporte déjà de l'électricité vers Djibouti, le Kenya et le Soudan, et prévoit d'étendre cette fourniture à la Tanzanie.

Selon Freeman, cela marque le début d'une véritable intégration économique régionale.

« En tant qu'économiste spécialisé dans l'infrastructure, je considère que l'Éthiopie a besoin de produire encore plus d'énergie pour répondre aux besoins du continent. Cependant, le GERD représente à ce jour l'une des contributions énergétiques les plus importantes en Afrique », a-t-il noté.

Freeman a également souligné que cette avancée positionne désormais l'Éthiopie comme le deuxième plus grand producteur d'énergie d'Afrique subsaharienne.

Au-delà de l'aspect énergétique, ce projet offre un modèle de développement que d'autres pays africains pourraient suivre. Il contribue à améliorer les conditions de vie des populations, à soutenir l'industrialisation, à renforcer l'irrigation agricole, et à lutter contre la pauvreté.

« Ce que l'Éthiopie a accompli est un exemple à suivre pour tout le continent. Les autres nations africaines devraient s'en inspirer pour bâtir leur propre avenir énergétique et économique », a-t-il ajouté.

En outre, Freeman a encouragé les Africains ainsi que les observateurs étrangers à visiter le Grand barrage pour constater les avancées réalisées : « J'ai eu la chance de visiter ce site à deux reprises. Je pense que d'autres, en Afrique comme ailleurs, devraient venir voir par eux-mêmes ce que l'Éthiopie a réussi à accomplir. »