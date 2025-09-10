Tunisie: Les autorités interdisent les produits capillaires à base d'acide glyoxylique

Les Ministres du Commerce, du Développement des Exportations, de la Santé, de l'Intérieur et des Finances ont annoncé la décision d'interdire la fabrication, l'importation, le stockage ou la commercialisation des produits de lissage capillaire contenant de l'acide glyoxylique.

Publiée conjointement le mardi 9 septembre courant, au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), cette décision intervient à la suite d'une étude préliminaire menée par l'Agence Nationale d'Évaluation des Risques, qui a mis en évidence la présence d'acide glyoxylique dans la majorité des produits de lissage disponibles sur le marché, à des concentrations jugées préoccupantes.

Ces niveaux élevés constituent, selon les autorités, une menace sérieuse pour la santé publique.

Conformément aux dispositions de la loi n°117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur, les produits concernés seront saisis et détruits aux frais des fournisseurs.

Les ministères précisent, également, que tous les produits non conformes aux nouvelles dispositions doivent être retirés des circuits de distribution. Les coûts de retrait seront intégralement supportés par les fabricants, les importateurs et les distributeurs. Toute infraction à ces mesures expose ses auteurs à des poursuites judiciaires et aux sanctions prévues par la législation en vigueur.