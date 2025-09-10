Tunisie: Bali frappée par des inondations meurtrières

Des pluies torrentielles ont provoqué de graves inondations dans plusieurs régions de l'île indonésienne de Bali, entraînant la mort d'au moins six personnes et l'évacuation de centaines d'autres. La catastrophe a débuté dans la nuit de mardi à mercredi, submergeant des zones résidentielles, des routes principales et des sites touristiques.

Les régions de Jembrana et de Denpasar ont été particulièrement touchées. À Jembrana, deux décès ont été confirmés, et 85 personnes ont dû être évacuées. Les autorités ont également rapporté quatre décès dans la capitale de Bali, Denpasar, où deux bâtiments se sont effondrés sous l'effet des précipitations.

Les pluies intenses ont non seulement causé des dégâts matériels considérables, mais ont également perturbé les transports. L'accès à l'aéroport international de Bali a été limité, seuls les camions pouvant circuler sur les routes. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des routes principales complètement bloquées par les eaux.

Plus de 200 secouristes ont été dépêchés sur les lieux pour porter assistance aux sinistrés et coordonner les efforts d'évacuation. Les personnes déplacées ont été relogées dans des centres d'hébergement temporaires.

Les agences de gestion des catastrophes naturelles ont averti que Bali pourrait encore connaître des pluies modérées à fortes accompagnées de vents violents, appelant la population à la vigilance face au risque d'inondations soudaines et de glissements de terrain. D'autres régions de l'Indonésie, comme le Nusa Tenggara oriental, ont également été touchées par des inondations similaires, causant des décès et des dégâts importants.