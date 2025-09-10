Afrique: La Bourse de Tunis sacrée « Africa's Best Exchange for Financial Literacy »

La Bourse de Tunis est fière d'annoncer qu'elle a remporté le prestigieux prix « Africa's Best Exchange for Financial Literacy » lors des Euromoney Capital Markets Awards 2025.

Cette distinction internationale consacre les efforts continus de la Bourse de Tunis en matière de sensibilisation et d'éducation financière, destinés à rapprocher les marchés financiers du grand public, des investisseurs et des nouvelles générations.

A ce titre, depuis plusieurs années, la Bourse de Tunis a multiplié les initiatives pédagogiques à travers notamment :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La mise en place d'un programme d'éducation boursière qui vise plusieurs cibles et qui a établi des outils pédagogiques spécifiques;

Lancement de la première en Afrique de la plateforme d'éducation en ligne « investia acedemy » gratuite et sécurisée, favorisant l'accès à l'information boursière ;

Lancement de la plateforme « myinvestia », un jeu de simulation boursière en ligne sans risque, gratuit et ouvert à tous, il vous donne l'occasion de vivre une expérience unique d'investissement en bourse ;

Conception des programmes éducatifs et des séminaires pour les étudiants et jeunes diplômés;

Des partenariats avec les universités, les écoles universitaires et les associations pour promouvoir la culture boursière ;

Des actions de vulgarisation destinées à renforcer la confiance et la transparence auprès des investisseurs et des entreprises....

La reconnaissance d'Euromoney vient renforcer la stratégie de la Bourse de Tunis visant à associer transparence, innovation et pédagogie, et confirme son rôle de référence en matière d'éducation financière en Afrique.

À propos d'Euromoney

Euromoney est l'un des leaders mondiaux de l'information et de l'analyse financière. Reconnue pour son expertise, la marque publie chaque année des études, classements et distinctions qui font référence dans l'univers des marchés de capitaux, de la banque et de la finance.

Les Euromoney Capital Markets Awards mettent en lumière les institutions financières, bourses et acteurs de marché qui se distinguent par leur performance, leur innovation et leur engagement dans le développement des marchés financiers à travers le monde.