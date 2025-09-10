Tunisie: Renforcement de la coopération dans le numérique et les TIC entre le pays et la Palestine

10 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, a reçu, mardi, au siège de son département, Houda Wahidi, vice-ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique de l'État de Palestine, en présence de l'ambassadeur de Palestine à Tunis, Rami Qaddoumi.

La rencontre a permis de passer en revue les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines des technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que du secteur postal. Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance d'échanges réguliers en matière de formation, de perfectionnement des compétences et de partage d'expertise technique.

Un intérêt particulier a été porté au développement de partenariats entre les start-ups tunisiennes et palestiniennes, dans le but de promouvoir l'innovation et de renforcer la compétitivité des écosystèmes numériques des deux pays.

À cette occasion, le ministre tunisien a réitéré le soutien constant et indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne dans toutes les instances internationales, en particulier au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de l'Union postale universelle (UPU).

Il a également renouvelé l'invitation adressée à la partie palestinienne pour participer aux prochaines manifestations technologiques organisées en Tunisie, considérées comme une plateforme d'échanges et de mise en relation entre acteurs publics et privés.

De son côté, la délégation palestinienne a salué la disponibilité des autorités tunisiennes à partager leur expertise et à appuyer les efforts visant à moderniser et à renforcer les infrastructures numériques palestiniennes.

Lire l'article original sur La Presse.

