Tunisie: Gabès - Une vingtaine de cas d'asphyxie dus aux émanations du Groupe chimique tunisien

10 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Environ vingt personnes ont été admises, mardi soir, à l'hôpital local de Ghannouch, dans le gouvernorat de Gabès, après avoir présenté des cas d'asphyxie liés aux gaz émanant du Groupe chimique tunisien (GCT) implanté dans la région.

Selon une source médicale locale citée par Jawhara Fm, les patients ont été pris en charge par les équipes soignantes et leur état a été jugé sans gravité immédiate.

L'incident a relancé les inquiétudes des habitants quant aux répercussions environnementales et sanitaires des activités industrielles du Groupe chimique tunisien, régulièrement pointé du doigt par la société civile et les associations écologiques.

Depuis plusieurs années, les émissions du groupe font l'objet de critiques récurrentes, les riverains dénonçant leurs effets néfastes sur la santé publique et sur l'écosystème de la région. Les autorités locales et nationales sont régulièrement appelées à mettre en place des solutions durables pour limiter les nuisances et préserver la qualité de vie dans le gouvernorat.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.