Tunisie: Gabès - Une vingtaine de cas d'asphyxie dus aux émanations du Groupe chimique tunisien

Environ vingt personnes ont été admises, mardi soir, à l'hôpital local de Ghannouch, dans le gouvernorat de Gabès, après avoir présenté des cas d'asphyxie liés aux gaz émanant du Groupe chimique tunisien (GCT) implanté dans la région.

Selon une source médicale locale citée par Jawhara Fm, les patients ont été pris en charge par les équipes soignantes et leur état a été jugé sans gravité immédiate.

L'incident a relancé les inquiétudes des habitants quant aux répercussions environnementales et sanitaires des activités industrielles du Groupe chimique tunisien, régulièrement pointé du doigt par la société civile et les associations écologiques.

Depuis plusieurs années, les émissions du groupe font l'objet de critiques récurrentes, les riverains dénonçant leurs effets néfastes sur la santé publique et sur l'écosystème de la région. Les autorités locales et nationales sont régulièrement appelées à mettre en place des solutions durables pour limiter les nuisances et préserver la qualité de vie dans le gouvernorat.