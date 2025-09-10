Tunisie: Signature d'un accord de coopération en formation diplomatique entre le pays et l'Arabie saoudite

La Tunisie et l'Arabie saoudite ont signé, mardi, un mémorandum d'entente pour la coopération dans le domaine de la formation diplomatique, entre l'Académie diplomatique internationale de Tunis et l'Institut Prince Saoud Al-Fayçal des études diplomatiques en Arabie saoudite.

L'accord, paraphé sous la supervision du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et de son homologue saoudien, Fayçal Ben Farhan, actuellement en visite de travail à Tunis, vise à développer l'échange d'expertises, l'organisation de stages et le renforcement des capacités des diplomates des deux pays.

À cette occasion, les deux ministres ont coprésidé la quatrième réunion de la commission de suivi et de concertation politique tuniso-saoudienne, au siège du ministère, en présence des délégations des deux pays. Les discussions ont porté sur l'ensemble des relations de coopération bilatérale ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation à Gaza et la cause palestinienne.

Mohamed Ali Nafti a souligné la profondeur des relations tuniso-saoudiennes et la volonté des deux pays de leur donner un nouvel élan, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed, et du roi Salman Ben Abdelaziz, ainsi que du prince héritier et Premier ministre, Mohammed Ben Salman. Il a également insisté sur l'importance de bien préparer la prochaine session de la commission mixte, prévue avant la fin de l'année 2025.

Le ministre tunisien a plaidé pour l'intensification des partenariats d'investissement, le développement des échanges commerciaux et la promotion du tourisme et de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé et du transport.

De son côté, Fayçal Ben Farhan a salué les relations « historiques et solides » entre Tunis et Riyad, tout en appelant à une vision commune pour renforcer la coopération et suivre la mise en oeuvre des projets de développement en cours. Il a également souligné la nécessité d'une concertation accrue afin de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.