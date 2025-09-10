Tunisie: Prolongation des soldes d'été

10 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, mardi, la prolongation de la saison des soldes d'été jusqu'au 30 septembre 2025.

Cette mesure exceptionnelle a été décidée afin de permettre aux citoyens d'acquérir leurs fournitures de rentrée scolaire à des prix préférentiels, a précisé le département du Commerce dans un communiqué.

Le ministère a souligné que cette prolongation vise également à dynamiser l'activité commerciale et à soutenir le pouvoir d'achat des familles, particulièrement dans le contexte de la rentrée scolaire, marquée par des dépenses supplémentaires.

Les commerçants sont appelés à afficher clairement les prix avant et après réduction et à se conformer aux dispositions légales en vigueur encadrant la période des soldes.

