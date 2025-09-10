Tunisie: 600 000 quintaux de semences sélectionnées disponibles pour les agriculteurs, une première au pays

Le président de l'Union régionale de l'agriculture de Béja, Chokri Djebbi, a annoncé mardi que 600 000 quintaux de semences sélectionnées sont désormais mis à la disposition des agriculteurs des grandes cultures, une première en Tunisie.

Il a rappelé que lors de la campagne précédente, les quantités de semences de qualité mises à disposition ne dépassaient pas 250 000 quintaux, soit moins de la moitié de celles prévues pour la nouvelle saison.

Intervenant sur Diwan Fl, Djebbi a souligné que ces semences, résistantes aux maladies et capables d'améliorer la productivité, constituent une opportunité à saisir pour les exploitants agricoles. Il a invité les agriculteurs à les acquérir et à les utiliser dans les zones les plus adaptées, afin de garantir une récolte meilleure et plus abondante la saison prochaine.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la rentabilité des grandes cultures en Tunisie.