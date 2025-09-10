Tunisie/Kenya: L'Étoile du Sahel recrute le défenseur kényan Alphonse Omija

L'Etoile Sportive du Sahel a annoncé la signature du défenseur central international kényan Alphonse Omija, en provenance du club kényan Gor Mahia.

Omija (22 ans) a déjà porté les couleurs de Gor Mahia et Kariobangi Sharks au Kenya, ainsi que du club omanais Dhofar.

L'Etoile du Sahel cherche à renforcer son effectif avec des éléments étrangers capables d'apporter une réelle plus-value, après un début de saison en deçà des attentes de ses supporters dans la course au championnat de Ligue 1 professionnelle de football. Le club a récolté 4 points grâce à une victoire face à l'AS Gabès, un match nul contre l'US Ben Guerdane, et deux défaites face à la Jeunesse d'El Omrane et le Club Africain.