Tunisie/Kenya: L'Étoile du Sahel recrute le défenseur kényan Alphonse Omija

10 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'Etoile Sportive du Sahel a annoncé la signature du défenseur central international kényan Alphonse Omija, en provenance du club kényan Gor Mahia.

Omija (22 ans) a déjà porté les couleurs de Gor Mahia et Kariobangi Sharks au Kenya, ainsi que du club omanais Dhofar.

L'Etoile du Sahel cherche à renforcer son effectif avec des éléments étrangers capables d'apporter une réelle plus-value, après un début de saison en deçà des attentes de ses supporters dans la course au championnat de Ligue 1 professionnelle de football. Le club a récolté 4 points grâce à une victoire face à l'AS Gabès, un match nul contre l'US Ben Guerdane, et deux défaites face à la Jeunesse d'El Omrane et le Club Africain.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.