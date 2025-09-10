Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzeri conduit une large délégation ministérielle en Égypte

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, effectue les 10 et 11 septembre une visite officielle en Égypte, sur mandat du président de la République Kaïs Saïed. Elle coprésidera, aux côtés du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, les travaux de la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne.

Selon des communiqués officiels, la tenue de cette session illustre les relations privilégiées entre les deux pays et la volonté commune des présidents Kaïs Saïed et Abdel Fattah al-Sissi de hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, répondant aux intérêts des deux nations et aux aspirations de leurs peuples.

Cette rencontre sera marquée par la signature d'accords de coopération, de mémorandums d'entente et de programmes exécutifs dans plusieurs domaines stratégiques.

En marge des travaux, l'Égypte accueillera également le Forum économique tuniso-égyptien, réunissant de nombreux investisseurs des deux pays dans le but de renforcer les partenariats économiques et sociaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cheffe du gouvernement est accompagnée d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, ainsi que plusieurs hauts responsables de la présidence du gouvernement et de divers ministères, dont l'Intérieur, les Affaires étrangères, les Finances, l'Industrie, la Santé, l'Agriculture, l'Éducation, l'Enseignement supérieur, le Tourisme, la Culture et la Jeunesse et Sports.