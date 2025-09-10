Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzeri conduit une large délégation ministérielle en Égypte

10 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, effectue les 10 et 11 septembre une visite officielle en Égypte, sur mandat du président de la République Kaïs Saïed. Elle coprésidera, aux côtés du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, les travaux de la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne.

Selon des communiqués officiels, la tenue de cette session illustre les relations privilégiées entre les deux pays et la volonté commune des présidents Kaïs Saïed et Abdel Fattah al-Sissi de hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur, répondant aux intérêts des deux nations et aux aspirations de leurs peuples.

Cette rencontre sera marquée par la signature d'accords de coopération, de mémorandums d'entente et de programmes exécutifs dans plusieurs domaines stratégiques.

En marge des travaux, l'Égypte accueillera également le Forum économique tuniso-égyptien, réunissant de nombreux investisseurs des deux pays dans le but de renforcer les partenariats économiques et sociaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cheffe du gouvernement est accompagnée d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, ainsi que plusieurs hauts responsables de la présidence du gouvernement et de divers ministères, dont l'Intérieur, les Affaires étrangères, les Finances, l'Industrie, la Santé, l'Agriculture, l'Éducation, l'Enseignement supérieur, le Tourisme, la Culture et la Jeunesse et Sports.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.