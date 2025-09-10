Tunisie: Attaque sioniste contre Doha - Le pays dénonce « l'agression lâche » contre le Qatar

Dans un communiqué publié hier sur sa page officielle, le ministère des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a condamné fermement l'agression sioniste contre l'État du Qatar, réaffirmant la solidarité de la Tunisie avec Doha et son soutien constant à la cause palestinienne. voici le texte du communiqué :

« La Tunisie condamne avec la plus grande fermeté l'agression perfide et odieuse perpétrée par l'entité sioniste occupante, le 9 septembre 2025, contre l'État frère du Qatar, en violation flagrante de toutes les lois et conventions internationales.

Tout en exprimant sa pleine solidarité et son soutien total à l'État frère du Qatar, à ses efforts pour défendre son intégrité, sa souveraineté, sa sécurité nationale, ainsi que l'intégrité de son territoire et la sécurité de ses citoyens, la Tunisie adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes de cette lâche agression.

Elle réaffirme également son soutien constant au peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits usurpés, qui ne sauraient être prescrits par le temps, au premier rang desquels figure le droit d'établir son État indépendant, pleinement souverain, sur l'ensemble du territoire de la Palestine, avec pour capitale Al-Qods La Tunisie souligne, en outre, l'importance de concrétiser une vision commune de la sécurité arabe en tant qu'option stratégique incontournable, afin de faire face à toutes les menaces que représente l'entité sioniste pour la paix, la sécurité et la stabilité, non seulement dans la région, mais dans le monde entier ».