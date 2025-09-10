Tunisie: Le Laboratoire national du génome humain, une priorité stratégique selon Ferjani

10 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a affirmé mardi que le projet du Laboratoire national du génome humain, en cours de réalisation à l'Institut Pasteur de Tunis, constitue une priorité nationale.

Lors d'une séance de travail consacrée au suivi de ce projet stratégique, le ministre a souligné qu'il s'agit d'un pilier essentiel pour atteindre la souveraineté sanitaire et renforcer le rayonnement scientifique et international de la Tunisie.

La réunion a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et sur les aspects organisationnels. Plusieurs orientations ont été mises en avant, dont :

l'accélération de la réalisation du laboratoire, considéré comme un projet national stratégique, le développement du diagnostic précoce et de la médecine personnalisée à travers les techniques de génomique, la réduction des coûts des traitements et la limitation de l'envoi d'analyses médicales à l'étranger, la préservation de l'identité génétique et de la souveraineté numérique ainsi que le renforcement de l'équité en matière de santé et le rapprochement des services des citoyens.

Selon le ministre, ce projet permettra à la Tunisie d'intégrer le cercle restreint des pays investissant dans les technologies de pointe en génomique, tout en consolidant sa place sur la scène scientifique internationale.

Lire l'article original sur La Presse.

