Congo-Kinshasa: Épidémie d'Ebola à Bulape - Le Kasaï-Oriental intensifie la sensibilisation et les mesures de prévention

Au lendemain de la réapparition du virus Ebola dans la zone de santé de Bulape, territoire de Mweka (province du Kasaï), les autorités sanitaires du Kasaï-Oriental, voisin, ont lancé une campagne de vulgarisation des mesures de prévention pour limiter la propagation de l'épidémie.

Le Dr Jean Sumba, épidémiologiste et responsable de la maladie à la division provinciale de la santé, appelle la population à adopter des comportements d'hygiène rigoureux et à éviter tout contact à risque.

Parmi les principales recommandations sanitaires, il propose de :

Éviter la viande boucanée et les fruits contaminés par les chauves-souris,

Ne pas manipuler les animaux sauvages, notamment les singes,

Ne pas toucher les malades, leurs vêtements ou leurs dépouilles,

Se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique,

Bien cuire les aliments,

Consulter rapidement en cas de fièvre, syndrome grippal ou tout autre symptôme suspect,

Appeler les autorités sanitaires en cas de doute ou pour orientation.

« Cacher un malade, c'est exposer ; déclarer, c'est sauver », rappelle le ministère de la Santé publique.

Les autorités ont activé une riposte d'urgence, incluant la surveillance communautaire renforcée, le suivi des contacts, la mise en place de centres de traitement, la sensibilisation communautaire.

La zone de santé de Bulape dans le territoire de Mweka dans la province du Kasaï compte actuellement un cumul de 43 cas de virus dont 15 décès.