Cameroun: Célébration de l'excellence scolaire au menu des activités du mouvement populaire pour le changement

Dans une approche globale de soutien aux élèves tant du primaire et du secondaire, aux étudiants et de manière générale à la communauté éducative du département, c'est part cette cérémonie dédiée à l'excellence scolaire que de nombreux parents d'élèves, élèves retenus, bref une bonne fourchettes de notre communauté éducative du département, militants et sympathisants de la formation du président national Joseph Clovis Ngueussieuk sous la coordination de l'adjoint au maire Ebenezer Epanda, se sont donné rendez vous samedi dernier 6 Septembre au siège du parti, place des cérémonie de Banka, pour ainsi célébrer cette énième action sociale du mouvement populaire pour le changement.

Placée sur l'égide du vice président national par ailleurs Premier adjoint de la commune de Banka, WESSILESSI Alphonse, deux objectifs majeurs mis en avant pour justifier cet autre acte de cette formation politique dans le social.

D'abord, reconnaître et célébrer le mérite des élèves tant du primaire que du secondaire dans le département par cet appui, dans le souci de leur permettre à pouvoir regagner le chemin de l'école en cette rentrée scolaire cruciale pour de nombreux parents d'élèves .

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deuxièmement, renforcer l'engagement militant au sein du parti en prônant justement ces valeurs éducatives notamment le mérite.

Une cérémonie riche en couleur, une marque d'ailleurs de déploiement pour le MPC, où 11 prix par catégories de la SIL en TERMINALE, vont être remis.

15,000f, c'est la somme qui sera remise à chaque meilleures élèves du département sélectionnés au termes d'un opération de selection objective et suivant les critères bien définies par l'organisation.

Il s'agit là pour le promoteur d'une action qui doit impérativement être pérenne et recevra sans doute son nom de baptême à l'édition prochaine.

Pour le président national du MPC, Joseph Clovis NGUESSIEUK, il s'agit là je le cite:

"d'une énième action bien que sociale qui s'inscrit en droite ligne des objectifs prioritaires de notre parti[...] une action incitative à l'effort de travail, à la quête de l'excellence, du mérite, de l'émulation si vous voulez, du concret, qui sont ici comme tant d'autres, des valeurs fondamentales de notre formation politique et qui doivent être le fondement de notre vision possible du changement tourné et orienté vers développement authentique de nos communautés...nous devons simplement soutenir et encourager l'excellence scolaire ou l'excellence tout court" Dixit le président national Joseph Clovis Ngueussieuk.