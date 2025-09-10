Gabon: L'honorable Justine Judith Lekogo salue la fermeté de la justice gabonaise

L'honorable députée Justine Judith Lekogo a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance à l'endroit de la Cour constitutionnelle et du Tribunal administratif, à la suite des décisions rendues dans le cadre des recours électoraux.

Dès l'annonce faite par le président du Parti démocratique gabonais (PDG), qui déclarait publiquement le retrait des recours introduits contre les candidatures de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), la députée de la transition avait réagi avec fermeté. Elle avait dénoncé cette sortie qu'elle considérait comme une manoeuvre politique visant à semer le doute sur la régularité des dossiers de l'UDB.

Dans le même temps, elle avait appelé les juridictions compétentes à ne pas se laisser influencer par cette déclaration et à aller jusqu'au bout de leur mission de dire le droit.

Aujourd'hui, à la lumière du rendu des décisions, Justine Judith Lekogo estime que la justice a démontré son indépendance, sa rigueur et sa capacité à résister aux pressions politiques. Elle salue le fait que la Cour constitutionnelle et le Tribunal administratif aient confirmé la conformité des candidatures de l'UDB avec les prescriptions légales et électorales, rappelant ainsi que nul n'est au-dessus de la loi.

« La vérité a triomphé et la solidité de nos institutions a une fois encore été éprouvée avec succès », a-t-elle affirmé en félicitant les présidents des deux juridictions pour leur détermination. Pour elle, ce verdict vient renforcer la confiance du peuple gabonais dans la justice et constitue un gage de stabilité démocratique.