Gabon: L'Apôtre Mohammed Sanogo reçu au cabinet du ministre Hermann Immongault

10 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MISD

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation Hermann Immongault en sa qualité de Ministre du Culte a reçu en audience, le mardi 9 septembre 2025, l'Apôtre Mohammed Sanogo en séjour au Gabon pour une Conférence des leaders et croisade du 10 au 12 septembre courant.

Introduit au Cabinet du Ministre par le Pasteur Honorable Luck Ondias Souna, l'homme de Dieu est venu faire ses civilités au Ministre Hermann Immongault avec qui il a profité d'échanger autour des questions de paix et de tranquillité, le séminaire auquel il participera à Libreville portant sur le thème : Pour l'amour du Gabon.

L'homme de Dieu a également saisi cette opportunité pour présenter au Ministre de l'Intérieur de Sécurité et de la Décentralisation son nouvel ouvrage intitulé : les 12 portes d'influence pour transformer une nation.

Tout en remerciant son hôte pour la courtoisie, le Ministre du culte a commenté avec lui, quelques aspects de l'actualité du moment au Gabon.

