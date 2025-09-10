Ile Maurice: Le temps reste sous influence

Un anticyclone relativement fort continue de s'approcher des Mascareignes et se situe au Sud-sud-ouest de l'île, entraînant des alizés modérés. Ces conditions expliquent également la présence de rafales atteignant 60 km/h dans les zones exposées. Parallèlement, un second anticyclone, plus au Sud-ouest, s'éloigne progressivement.

Tôt ce jeudi matin, le temps sera agréable. Cependant, des nuages résiduels associés à un système frontal pourraient influencer le temps au cours de la journée. Le ciel restera partiellement nuageux, avec des pluies intermittentes, principalement sur l'Est, le Sud et les hauteurs.

Le vent soufflera du Sud-est à 20-30 km/h et la mer sera agitée, avec des houles du Sud-ouest de l'ordre de trois mètres. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons ouest et sud sont donc déconseillées.

Quant aux températures, elles resteront proches des normales saisonnières. Les minimales varieront entre 15 et 17 °C sur les hauteurs et entre 19 et 22 °C sur le littoral tandis que les maximales oscilleront entre 21 et 23 °C sur les terrains élevés et entre 25 et 27 °C sur les régions côtières.