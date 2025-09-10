Ile Maurice: Produits subventionnés - Une seconde liste à venir

Demain, jeudi 11 septembre, le ministère du Commerce tiendra une réunion, en présence des principales parties prenantes, dont les associations de consommateurs, pour examiner la deuxième liste de produits qui bénéficieront de la subvention gouvernementale. L'Association des Consommateurs de l'Île Maurice, qui participera à la réunion, indique avoir proposé une liste de produits.

Rappelons que l'objectif du Price Stabilisation Fund, qui coûtera environ Rs 400 millions à l'État sur une période de six mois, est de soutenir les ménages face à la hausse du coût de la vie. Les premiers ajustements concernent cinq produits essentiels, notamment le lait en poudre, l'huile de soja, le lait pour bébé, les couches et le fromage de diverses marques.

Depuis le 26 août, les consommateurs profitent de baisses de prix, avec Rs 50 de moins par kilo pour le lait en poudre, Rs 15 de moins par litre pour l'huile de soja et Rs 55 de moins par boîte pour le lait pour bébé. Les couches ont été réduites de 50 sous par unité et le fromage bénéficie d'une subvention de Rs 10 par portion.