Ile Maurice: Quand l'amour d'une mère pour sa fille défie le silence

Simi Chinnarassen est une mère courageuse. Son énergie et sa détermination, elle les puise dans l'amour inconditionnel qu'elle voue à sa fille, Keshini, née avec un problème auditif. «Elle entendait un tout petit peu mais en grandissant, son audition a drastiquement baissé. Lorsqu'elle a eu 18 mois, elle n'entendait plus du tout», raconte Simi Chinnarassen. Face au diagnostic de surdité pour sa fille, elle ne s'est pas laissé abattre.

Elle s'est renseignée sur plusieurs fronts et a entendu parler d'une technologie qui pourrait changer le destin de sa fille, soit l'implant cochléaire, un dispositif relié au cerveau et à un appareil auditif. Sans hésiter, Simi Chinnarassen a entamé les démarches médicales nécessaires. À l'âge de quatre ans, Keshini a subi une opération en Inde pour la pose de l'implant cochléaire.

Deux mois plus tard, le miracle s'est produit : elle a entendu pour la première fois. «Au début, elle ne reconnaissait pas les voix. Elle ne pouvait pas attribuer celle de son papa, ni la mienne. Nous avons dû faire preuve d'une grande patience pour l'aider à distinguer nos voix», confie la maman. À six ans, un nouveau cap a été franchi. La petite a prononcé ses premiers mots : «papa» et «maman». Pour ses parents, c'est une victoire immense.

Grandir malgré les obstacles

Aujourd'hui âgée de 16 ans, Keshini Chinnarassen se fait mieux comprendre, même si elle doit prendre des précautions au quotidien. Sa mère veille constamment sur elle. «Quand il y a des éclairs par exemple, il faut faire attention car il y a un aimant dans sa tête. Elle doit être protégée.»

En cas de mauvais temps, l'adolescente ne peut se rendre en classe. Élève du Collège Patten, elle bénéficie alors de l'appui d'un Support Teacher, qui lui transmet ses devoirs par WhatsApp. Mais malgré les contraintes, la jeune fille refuse de baisser les bras. Elle est active, aussi bien en sport que sur la scène. Elle participe avec enthousiasme aux danses traditionnelles et prend part régulièrement aux activités de l'Association pour la protection des droits des handicapés (APDH), où elle et sa mère sont membres.

Un nouveau défi se dresse aujourd'hui devant la famille : il faut remplacer l'implant cochléaire de Keshini. «Tous les cinq ans, il faut changer le dispositif. Nous avons déjà effectué trois réparations mais il faut maintenant acheter un nouvel implant. Son coût est de Rs 603 000», explique Simi Chinnarassen.

L'appareil, fabriqué en France, bénéficie d'un suivi assuré à Maurice par un revendeur agréé. Une option plus sûre que de se tourner vers l'Inde, qui impliquerait de longs et coûteux déplacements en cas de panne.

Pour réunir la somme, la famille organise un Family Fund Raising Day, le 5 octobre, sur le terrain de football de la résidence Père Laval à Quatre-Bornes. Une initiative portée par l'espoir mais aussi par l'amour d'une mère, qui se bat sans relâche pour offrir à sa fille une meilleure audition et une vie meilleure.