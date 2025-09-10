Ile Maurice: La délégation mauricienne participe à l'India-Mauritius Business Conclave à Mumbai

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a participé à l'India-Mauritius Business Conclave à Mumbai, hier, 10 septembre, organisé par l'Economic Development Board (EDB) et la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI). Le Premier ministre était accompagné d'une délégation composée de cinq ministres et d'un junior minister et d'éminents chefs d'entreprise.

Ce conclave a offert à l'industrie indienne une tribune prestigieuse pour échanger avec Navin Ramgoolam et la délégation en visite, explorer de nouvelles possibilités de collaboration et contribuer au renforcement du partenariat économique entre l'Inde et Maurice.

Le ministre indien de l'Énergie, Manohar Lal Khattar, a également participé à l'événement. Navin Ramgoolam s'est entretenu avec des investisseurs indiens, leur présentant des opportunités d'investissement à Maurice et réaffirmant l'engagement du gouvernement à favoriser un climat commercial propice à un partenariat économique solide. À la suite de cet événement, Navin Ramgoolam se rendra à Varanasi pour s'entretenir avec le Premier ministre indien Narendra Modi et participer à d'autres séances de travail.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les ministres qui font partie de cette mission sont Ritesh Ramphul, Patrick Assirvaden, Avinash Ramtohul, Adil Ameer Meea, Jyoti Jeetun, ainsi que le junior minister Dhaneshwar Damry. À son arrivée à Varanasi, le Premier ministre mauricien sera accueilli par le gouverneur de l'Uttar Pradesh, Anandiben Patel, à l'aéroport international Lal Bahadur Shastri.

Une réunion bilatérale aura lieu jeudi entre Navin Ramgoolam et le Premier ministre indien Narendra Modi. Varanasi est la circonscription parlementaire de Modi et abrite le célèbre temple Kashi Vishwanath, ainsi que d'autres sites culturels et religieux emblématiques. Après ses engagements à Varanasi, Modi se rendra à Dehradun où il effectuera une reconnaissance aérienne des régions touchées par les inondations dans l'Uttarakhand.