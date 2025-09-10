Congo-Kinshasa: Les attaques des ADF ne faiblissent pas à Beni - 18 civils tués

Au moins 18 civils, majoritairement des agriculteurs, ont été tués mardi 9 septembre à Fotodhu, une zone agricole située à une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Oicha, dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu.

D'autres personnes sont portées disparues, et le bilan provisoire pourrait s'alourdir après cette attaque attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF)selon la société civile locale.

Ces ADF qui seraient venus du territoire voisin d'Irumu, en Ituri, ont ciblé simultanément les blocs agricoles de Fotodhu, Maleki et Aveyi, situés sur l'axe routier Oicha-Mamove.

Selon le bilan provisoire, 18 civils ont été tués par balles, et plusieurs motos et vélos ont été incendiés.

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), alertées depuis une position distante de plus de 7 km, sont arrivées après le retrait des assaillants dans la forêt, rapportent des sources locales.

Des jeunes volontaires d'Oicha, avec l'appui des forces de sécurité, ont récupéré et déposé les corps des victimes à la morgue locale, tandis que les activités agricoles demeurent paralysées dans la zone.

La bourgmestre d'Oicha, Eugénie Kavira Mwenge, appelle la population à collaborer avec les services de sécurité : « Compte tenu de la situation dans le secteur de Beni-Mbau, nous avons perdu 18 personnes, dont 15 hommes et 3 femmes. Sept motos et sept vélos ont aussi été incendiés. A la population de la commune d'Oicha, je demande de toujours transmettre les informations à temps ».

L'armée confirme l'attaque sans détailler le bilan. La société civile appelle les forces conjointes FARDC-UPDF à intensifier les patrouilles et à mener des opérations pour éliminer la menace des ADF dans cette zone, considérée comme un couloir de déplacement entre Beni, Lubero et l'Ituri.