La Banque africaine de développement promeut l'industrialisation et l'intégration commerciale lors de l'IATF 2025 à Alger

Le Groupe de la Banque africaine de développement saisit l'occasion du plus grand rassemblement commercial et d'investissement du continent pour mettre en lumière le potentiel transformateur de l'industrialisation et de l'intégration régionale pour la croissance économique de l'Afrique.

La quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui a ouvert ses portes hier à Alger (Algérie), rassemble plus de 30 000 participants venus de 75 pays. Elle devrait générer plus de 44 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements, incluant potentiellement des accords impliquant le Groupe de la Banque, qui est sponsor officiel de l'évènement. L'institution soulignera, à cette occasion, son engagement à tirer parti de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

« La Banque africaine de développement est fière de se tenir à l'avant-garde de la transformation économique de l'Afrique », a déclaré le directeur du Département du développement industriel et commercial de l'institution, Ousmane Fall, qui conduit une délégation de dix personnes à Alger.

La Banque présentera ses initiatives phares, notamment l'Africa Investment Forum (AIF), qui organise ses Market Days fin novembre à Rabat (Maroc). Les membres de l'équipe de la Banque mettront également en avant ses efforts pour autonomiser les petites et moyennes entreprises (PME), renforcer les chaînes de valeur et stimuler le commerce transfrontalier. Cela inclut l'initiative des Zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ) qui attire les investissements privés et crée des emplois dans les industries liées à l'agriculture, ainsi que les initiatives de chaînes de valeur à l'échelon régional dans les secteurs du textile, de la pharmacie, de l'automobile et la valorisation des minéraux.

« En investissant dans l'industrie, les infrastructures et la facilitation du commerce, nous permettons aux économies africaines de créer des emplois, d'ajouter de la valeur localement et d'être compétitives à l'échelle mondiale. L'IATF 2025 est le marché où la vision africaine du "Fabriqué en Afrique" devient une marque mondiale », a souligné Ousmane Fall.