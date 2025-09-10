Tunisie: Coûts de la rentrée scolaire - Une hausse continue et un fardeau qui pèse sur les parents

À l'approche de la rentrée scolaire, les parents sont de plus en plus perplexes et inquiets quant au prix des fournitures scolaires, alors que les coûts continuent d'augmenter et s'ajoutent aux autres périodes au cours desquelles la consommation augmente fortement.

Après la saison estivale et les dépenses supplémentaires engagées par les familles pour les loisirs, les mariages et les événements, les parents se retrouvent face à d'autres dépenses annuelles qui ne peuvent être ignorées ou boycottées.

Dans des déclarations à « Jawhara FM », un certain nombre de parents ont exprimé leur mécontentement face au coût élevé des fournitures scolaires, à la perte du carnet subventionné et des nécessités de la rentrée.

Certains d'entre eux ont demandé la nécessité de surveiller les librairies qui pratiquent la vente conditionnelle, d'intensifier les campagnes de surveillance et d'appliquer la loi relative à la lutte contre la spéculation et les monopoles.

Ils ont déclaré que les prix qui augmentent d'année en année leur imposent un fardeau, d'autant plus que le pouvoir d'achat des citoyens a diminué.

Certains parents ont indiqué qu'ils n'ont acheté qu'une partie de ces outils, en particulier pour ceux qui ont deux enfants ou plus à l'école.

Ils ont confirmé que les dépenses se poursuivent pendant une année entière, en plus des frais d'inscription, des cours privés, des vêtements, du transport et d'autres dépenses...

D'autres se sont interrogés sur la gratuité de l'enseignement en Tunisie, à la lumière de l'augmentation excessive et continue des dépenses de rentrée scolaire dans les écoles publiques.