Tunisie: L'ESS est rentrée bredouille du Maroc - Plus qu'une simple défaite...

Hormis le résultat qui n'est pas flatteur, à savoir une défaite sur le score (2-1) face au Kawkab Athlétique Club de Marrakech, l'intensité moyenne du jeu et la petite motivation de certains joueurs entrevue dans les matchs amicaux laissent songeurs. L'Étoile se cherche encore alors qu'elle s'apprête à affronter l'USM samedi et à quelques jours de son entrée en lice en Coupe de la CAF, face aux Soudanais d'Al Ahly Wad Madani.

Alors que le Maroc réussit souvent à l'ESS qui a tenu la dragée haute aux meilleures équipes du pays, encore ces dernières années, en compétition officielle de surcroît, la voilà qui retombe dans ses travers. Il a suffi d'un match amical mal négocié sur tous les plans face au KACM pour que le doute reprenne place dans la tête des joueurs et des supporters. Il y a eu quelques satisfactions, mais davantage d'insatisfactions, forcément avec une défaite au bout du compte.

Tops et flop

Durant ce match test face aux Marrakchis, il y a des joueurs qui ont tenu leur rang et d'autres qui ont paru plus effacés. Ainsi Omar Bah, par qui est venu le seul et unique but étoilé, celui de l'égalisation en début de seconde période et Naouali qui a frappé deux fois sur les montants dans l'action du but, ont marqué des points, dans l'optique de la double confrontation africaine. Ghedamsi, pris de vitesse sur le but vainqueur des Marrakchis en fin de partie, Alassane Diao maladroit et Aouani, à côté du sujet, sont dans le mou.

L'attaquant sénégalais, Moussa Senghor, a été l'absent le plus marquant du match, pour une histoire de renouvellement de passeport. Le match a été émaillé de moments de tension avec l'expulsion de l'entraîneur de l'ESS, Lassâad Dridi, qui a contesté la qualité de l'arbitrage, ou encore la blessure contractée par le capitaine Malek Baayou, incertain contre l'USM samedi. Maher Ben Sghaier s'est également blessé et a cédé sa place au Guinéen Omar Bah avant la demi-heure de jeu.

Pendant ce temps, la cellule de recrutement n'a pas chômé et a recruté un milieu défensif pour pallier les errements du bloc défensif. Cédric Gbo risque d'en faire les frais, lui qui n'est même plus dans le groupe, a été prié de trouver un club preneur. Mais l'Étoile aurait pu ramener également son ancien joueur à ce poste, Jacques Mbé, sans club actuellement. Pour l'heure, le trident Anan, Uche Goodlad et Chouchane, n'a pas encore de bons automatismes et un jeu bien huilé, malgré certaines promesses entrevues lors du succès face à l'ASG. Ainsi le remue-ménage continue.

Nouvelle cible

Debora Fernandes Mavembo, 25 ans, possédant la double nationalité angolaise et congolaise, ayant joué la saison dernière avec le Simba SC tanzanien qui a choisi de ne pas le conserver dans son effectif et libre de droit, devrait atterrir à Sousse. Pour dégraisser son effectif, l'Etoile Sportive du Sahel devrait officialiser le départ de deux joueurs de son effectif. Le milieu de terrain nigérian, Ibrahim Auwal, pourtant recruté cet été, et le jeune attaquant, Salah Barhoumi, ne devraient plus porter le maillot étoilé.

En effet, l'USM a annoncé le recrutement du véloce Barhoumi, ce qui en fait le 4e Etoilé à rejoindre les rangs du voisin. La résiliation du contrat du premier serait due à des raisons médicales, alors qu'un différend financier serait derrière le départ de Barhoumi.

En attendant, l'ESS navigue à vue durant les derniers tests amicaux où Dridi a eu le temps nécessaire pour faire le tri entre les bons et les moins bons éléments de son effectif. Le plus important demeurant la compétition et l'Etoile ne devra pas se rater au cours des trois prochaines rencontres, ô combien cruciales en championnat et en Coupe de la CAF. Enfin, le comité directeur a annoncé la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire pour le 30 septembre, qui portera sur le bilan de la saison sportive 2024-2025.