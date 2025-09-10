Tunisie: La ville de Douz accueille la 57e édition du Festival International du Sahara

10 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

L'association du Festival International du Sahara prévoit d'organiser la 57e édition de l'événement à Douz, dans le gouvernorat de Kébili, du 25 au 28 décembre prochain.

Ce festival, l'une des plus anciennes manifestations culturelles de Tunisie, est une célébration annuelle de la culture et du mode de vie bédouin, mettant en lumière l'identité et la richesse patrimoniale de la région.

Le programme inclut des expositions économiques et commerciales, des soirées artistiques et traditionnelles, ainsi que des séminaires scientifiques. Des courses de chevaux, qui symbolisent l'esprit de compétition et de l'équitation, seront également au rendez-vous, de même que des spectacles folkloriques et des représentations artistiques retraçant l'histoire du désert tunisien.

Le public pourra assister à des soirées animées par des artistes et des invités venant de Tunisie et du monde entier, sans oublier les animations prévues pour les enfants et les familles.

