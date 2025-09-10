Tunisie: De nouvelles nominations à la tête de plusieurs délégations régionales de l'éducation

10 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le dernier numéro du Journal Officiel de la République tunisienne, daté d'hier, mardi 9 septembre 2025, a publié des arrêtés du ministre de l'Éducation concernant de nouvelles nominations à la tête de quatre délégations régionales de l'éducation : Gafsa, Tozeur, Kébili et Jendouba.

Conformément à ces arrêtés, les personnes suivantes ont été nommées :

Ibrahim Rouissi, professeur principal hors classe, délégué régional de l'éducation à Gafsa.

Adel Abidi, professeur principal hors classe, délégué régional de l'éducation à Tozeur.

Lotfi Hamda, instituteur principal hors classe, délégué régional de l'éducation à Kébili.

Fawzi Rahali, professeur principal hors classe, délégué régional de l'éducation à Jendouba.

En vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 1005 de l'année 2011, daté du 21 juillet 2011, les personnes concernées bénéficieront des indemnités et avantages accordés aux directeurs d'administration centrale.

