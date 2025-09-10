Tunisie: Qualifications Mondial 2026 - 8e journée - Guinée équatoriale-Tunisie (0-1) - Bonjour la Coupe du monde !

A la faveur d'un joli assist de Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Romdhane expédie la Tunisie au Mondial pour la 7e fois de son histoire.

C'est un scénario auquel personne ne s'attendait. Alors que l'arbitre s'apprêtait à siffler la fin des débats d'un match durant lequel nos attaquants ont manqué terriblement d'idées, Firas Chaouat surgit sur le couloir droit, ouvre une brèche avant d'adresser un centre millimétré pour Mohamed Ali Ben Romdhane qui a eu le flair de suivre le mouvement en faisant un sprint et termine le travail en logeant la balle dans les filets d'un Jesús Owono, impuissant (90'+4).

Ainsi, le duo Chaouat-Ben Romdhane entre à jamais dans les annales du football tunisien. Grâce au but de Ben Romdhane, la Tunisie se qualifie à la Coupe du monde 2026 à deux journées de la fin des éliminatoires

Venons-en à présent aux péripéties de la rencontre qui a opposé hier à Malabo la Guinée équatoriale à la Tunisie pour le compte de la 8e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026. Par rapport à la formation qui a remporté la large victoire devant le Liberia sur le score de 3-0 lors de la journée précédente, Sami Trabelsi a opéré deux changements en titularisant Aïssa Laidouni et Elias Saad respectivement à la place de Mohamed Ali Ben Romdhane et Omar Layouni.

Foulant une pelouse trempée à cause de la pluie qui s'est abattue sur le stade de Malabo, nos joueurs ont eu du mal à trouver leurs marques, certains perdant même par moments leur équilibre lors des premières minutes de jeu. On a enregistré, d'ailleurs, quelques glissades.

Quant à la première occasion du match, elle a été équato-guinéenne : un coup franc repoussé sans difficulté par le mur défensif tunisien (4'). Côté tunisien, il a fallu attendre la 14' pour voir Mortadha Ben Ouanes tenter sa chance par un centre dévié en corner par un défenseur équatoguinéen. Dix minutes plus tard, on assista à une autre tentative tunisienne avec un centrage de la droite de Hannibal Mejbri pour Dylan Bronn dont la frappe passe largement au-dessus de la transversale (24').

Bref, quelques tentatives pas suffisamment convaincantes pour que notre attaque espère renverser la défense équatoguinéenne. Et nos joueurs de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps sur un résultat nul qui nous a laissés sur notre faim.

Le miracle n'est jamais loin...

De retour des vestiaires, Sami Trabelsi a successivement opéré des changements à la recherche de solutions pour déverrouiller la solide défense équato-guinéenne. Sauf qu'en décidant de monter en attaque, la Guinée équatoriale a compliqué la tâche des nôtres. Par ailleurs, Aymen Dahmen a effacé un but tout fait à la 70' en déviant de la main la puissante frappe de Saúl Coco, auteur d'un coup franc direct bien botté.

Et alors qu'on perdait espoir de voir nos attaquants marquer ce but qui tardait à venir, Firas Chaouat s'est illustré dans le temps additionnel au moment où l'arbitre s'apprêtait à donner le coup de sifflet final. Une passe décisive qui a permis à Mohamed Ali Ben Romdhane de signer le but qualificatif, expédiant la Tunisie à la Coupe du monde pour la 7e fois de son histoire. Le miracle n'est jamais loin ! Le duo Chaouat-Ben Romdhane l'a prouvé hier.

Tunisie : Dahmen, Ben Ouanes, Talbi, Bronn, Valery, Sassi (Ben Romdhane 73'), Laidouni, Mejbri (Sliti 59'), Achouri (Tounekti 88'), Saad ( Gharbi 59') et Mastouri (Chaouat 73').