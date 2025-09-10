Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 35,474 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

Pour financer son budget, la Côte d'Ivoire, par le biais de son Trésor Public, a levé le mardi 9 septembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 35,474 milliards de FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 357 jours, 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 40 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 44,474 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 111,19%.

Le montant des soumissions retenu est de 35,474 milliards de FCFA et celui rejeté à 9 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 79,76%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,88% pour les bons, 7,37% pour les obligations de 3 ans,7,17% pour celles de 5 ans et 7, 40% pour celles de 7 ans.

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au premier septembre 2026. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Le capital des obligations sera remboursé le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 3 septembre 2028 pour celles de 3 ans, au 3 septembre 2030 pour celles de 5 ans et au 3 septembre 2032 pour celles de 7 ans. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 5,45% pour les obligations ayant une durée de 3 ans, 5,70% pour celles de 5 ans et 5,95% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.