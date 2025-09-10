Congo-Brazzaville: Sénat - Le Conseil consultatif de la femme invité à promouvoir l'innovation

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, qui a reçu en audience le 8 septembre à Brazzaville la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Yennie Clara Ossete Mberi, l'a demandé d'être innovante. Les deux personnalités ont échangé sur l'implication de la femme dans les processus décisionnels au sein des communautés.

Ayant entre autres missions d'émettre des avis aux questions liées à la condition de la femme, de faire des suggestions au gouvernement, le Conseil consultatif de la femme veut pleinement jouer sa partition. « En tant que secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, il était question de venir me présenter officiellement au président du Sénat, qui peut nous accompagner dans ce processus. Nous avons échangé sur les projets que le Conseil consultatif de la femme compte mettre en place pour fin 2025 et l'année prochaine. Pour cela, le président du Sénat a promis de nous apporter tout son soutien. Il nous a demandé d'être innovante et d'aller à l'écoute des femmes », a expliqué Yennie Clara Ossete Mberi à la sortie d'audience, tout en promettant d'être à l'écoute de la femme congolaise.

Nommée par décret présidentiel le 7 août 2025, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme s'était fixé plusieurs objectifs lors de sa prise de fonctions. Il s'agit notamment d'encourager l'éducation de la jeune fille en lui garantissant l'accès à une éducation de qualité ; de plaider pour la participation des femmes au développement local en favorisant leur implication dans les processus de décision au niveau local ; promouvoir les grandes figures féminines de l'histoire nationale.