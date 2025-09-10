Congo-Brazzaville: Handball - Le tournoi « J'aime la Bouenza au sens propre » lancé

Madingou, chef lieu du département de la Bouenza, a mobilisé plus de 450 athlètes au cours de la première édition du tournoi seniors hommes et dames dénommée « J'aime la Bouenza au sens propre », une initiative de son préfet Marcel Nganongo.

La compétition qui se tient du 8 au 20 septembre réunit 23 clubs venus des quatre départements du pays, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Pool et Bouenza. Le but étant de déceler les talents et d'éveiller la conscience des jeunes de la Bouenza. La compétition obéit au 8e axe du projet de société du président de la République. « En voulant organiser ce tournoi, notre ambition est de réinstaller notre département au rang des autres départements sportifs comme ce fut le cas dans le passé.

Mais comment faire pour déceler les talents et préparer nos jeunes à des compétitions nationales et internationales ? Le chef de l'Etat nous demande à propos de faire vivre les installations sportives. Pour le faire, il fallait réunir la jeunesse autour d'une activité sportive, celle de handball en premier afin de relever les défis au niveau du sport dans le département de la Bouenza » , a déclaré le préfet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le présent tournoi de handball, placé sur le thème :J'aime la Bouenza au sens propre, première édition, va réunir les jeunes des différents départements de la République afin de renforcer le vivre-ensemble des citoyens congolais », a-t-il ajouté, avant de donner le coup d'envoi en compagnie de la coordonnatrice des activités sportives du club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP).

Notons que lors de la première journée, Grain de sel a battu HC Kali (29-26). Banco sport a eu raison de Sainte barbe de Mindouli (50-26) en seniors dames. En seniors hommes, la Tsongolaise a pris le meilleur sur Tout-Puissant de Loutété (31-25). Inter a battu AVR (34-28) et NHA sport a gagné Lion sport (36-21). Le 9 septembre par contre en matinée, Academie chez les seniors hommes a battu Lion sport (36-28). Interclub a pris le meilleur sur Sainte barbe de Mindouli (64-17) et JSO s'est inclinée devant Tsongolaise (31-35). En seniors dames, la DGSP a écrasé Pigeon vert (67-17).