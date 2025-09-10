Congo-Brazzaville: Réhabilitation du port de Yoro - Les potentiels soumissionnaires édifiés sur les enjeux du projet

L'Unité de gestion du projet régional d'amélioration des corridors de transports routier et fluvial en Afrique centrale (Pracac), coordonnée au Congo par Benoît Ngayou, a organisé le 9 septembre à son siège à Brazzaville une réunion avec les différents soumissionnaires du projet de modernisation du port de Yoro, situé à Ouenzé, dans le 5e arrondissement de la ville capitale.

L'objectif de cette rencontre tenue en présentiel et en visio-conférence était d'expliquer dans les moindres détails aux potentiels soumissionnaires le projet du site de Yoro, notamment la description technique du marché, les procédures de passation des marchés et les risques qui y sont liés, les contraintes ainsi que les mesures d'atténuation envisagées.

A la suite des dégradations subies par cette plate-forme depuis plusieurs années, le Pracac, dans le cadre de la mise en oeuvre des activités de la sous-composante 1.2 dédiée à l'amélioration des infrastructures portuaires du Congo-Oubangui, envisage d'engager une firme qui sera à même de réaliser les travaux de conception et de réalisation. L'objectif étant de moderniser et agrandir le site de Yoro, dans le but de renforcer son rôle stratégique dans le commerce fluvial régional.

Présidant les travaux, le directeur de cabinet du ministre de l'Economie fluviale et des Voies navigables, Evariste Miakakarila, a indiqué que le projet de réhabilitation du site Yoro n'est pas seulement un chantier d'infrastructures. « Il est un levier de croissance économique, d'intégration régionale et de modernisation de notre pays. Le gouvernement s'engage à assurer la transparence et l'équité dans la procédure de passation, créer les conditions favorables à la réussite de ce projet et de veiller à ce que les normes techniques, environnementales et sociales soient respectées », a rassuré le directeur de cabinet.

Créé en 1944, le site de Yoro constitue un poumon logistique majeur pour le pays et pour le commerce sous-régional. Sa réhabilitation et son extension permettront, entre autres, d'accroître la capacité de stockage et de manutention, d'améliorer l'accessibilité et la sécurité des infrastructures, de créer des zones d'activités économiques diversifiées puis d'introduire des solutions logistiques numériques modernes pour la traçabilité et l'efficacité opérationnelle.

Rappelons que pour la mise en oeuvre du Pracac, la Banque mondiale a accordé un don et un prêt d'un montant de 90 millions de dollars au Congo et 240 millions de dollars à la République centrafricaine. Il est prévu dans le cadre du plan de travail et budget annuel 2025 dudit projet la réhabilitation et construction des ports et quais sélectionnés par le gouvernement du Congo. Le site de Yoro, en tant qu'extension du port de Brazzaville, s'inscrit dans cette vision.