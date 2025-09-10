Congo-Brazzaville: Insertion socio-économique - « Ager Aliment » soutient 1000 conducteurs de taxis-motos

La société « Ager Aliment » a organisé, de juillet au 8 septembre, à Brazzaville une formation spéciale au profit des jeunes conducteurs de taxis-motos sur le code de la route afin de leur permettre non seulement la maîtrise de la route, mais aussi leur intégration socio-économique.

Au total, mille jeunes conducteurs de taxis-motos, sélectionnés dans tous les arrondissements de Brazzaville, ont suivi cette formation animée par des experts en la matière et financée par la société Ager Aliment que dirige Hugues Henry Ngouélondélé. Trois mois durant, ces motocyclistes ont appris les notions basiques du code de la route, en leur montrant la manière de conduire la moto sur la voie publique, comment être prioritaire sur une jonction et à quelle vitesse on doit rouler, entre autres.

En initiant cette session de formation, « Ager Aliment » poursuit un double objectif, à savoir renforcer les capacités opérationnelles des conducteurs des taxis-motos afin de les épargner des accidents de circulation dus essentiellement au manque de maîtrise du code de la route, à la non-application de ses directives et à l'excès de vitesse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La formation reçue permettra aussi aux motocyclistes de s'auto-insérer économiquement afin qu'ils soient capables de se prendre en charge et de s'occuper de leurs familles sans attendre l'aide de quelqu'un. A l'issue de la formation, chacun des participants a reçu un permis de conduire gratuit délivré par une auto-école de la place et entièrement financé par la société Ager Aliment.

S'exprimant à cet effet, le président directeur général de la société « Ager Aliment » a exhorté les jeunes récipiendaires à la prise de conscience afin d'éviter d'entrer en conflit avec la loi et d'être frappés par celle-ci. Il a annoncé la poursuite de la même formation dans tous les départements du Congo, où les jeunes ont fait de la moto leur activité lucrative.