Congo-Brazzaville: Visite de la FIFA à Brazzaville - La Fécofoot éclaire l'opinion

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a publié par l'entremise de sa cellule de communication un communiqué de presse dans lequel la Fécofoot apporte des éclaircissements sur l'arrivée de la délégation de la Fédération internationale de football association (Fifa) à Brazzaville.

« La délégation de la Fifa attendue à Brazzaville vient dans le cadre d'une mission officielle et traditionnelle conforme à ses prérogatives. Cette visite s'inscrit dans une dynamique constructive et positive visant à accompagner la Fécofoot dans sa phase de relance après la crise qu'elle a traversée », peut-on lire dans le communiqué de presse. Ces derniers jours sur certains réseaux sociaux frauduleux, les rumeurs malveillantes sont diffusées. En effet des individus animés par la mauvaise foi propagent des informations infondées faisant état de la mise en place prochaine d'un comité de normalisation par la Fifa, ainsi que d'une prétendue suspension du président de la Fécofoot et de son secrétaire général.

La Fécofoot tient à rassurer l'opinion nationale et internationale, ainsi que la communauté de football que ces allégations ne reposent sur aucun fondement et n'existent que dans l'imaginaire de leurs auteurs. «Le comité exécutif, sous la conduite de son président, reste déterminé à poursuivre son élan de redressement et de modernisation du football congolais, avec sérénité et responsabilité. La Fécofoot invite par conséquent l'ensemble des acteurs et passionnés du football à rester mobilisés autour de l'essentiel : l'unité, stabilité et le développement de notre sport roi », rassure la Fécofoot.