Afrique: Santé mentale - Le suicide est évitable

Le directeur du Programme national de santé mentale (PNSM), le Dr Paul Gandou, a évoqué, le 9 septembre à Brazzaville, les facteurs de risque et de protection pour éviter le suicide lors d'un point de presse animé en prélude de la célébration de la Journée mondiale de prévention du suicide sur le thème « changer le discours».

Le Dr Paul Gandou a souligné dans sa communication trois sortes de facteurs de risque chez un patient mental : le facteur de risque individuel, familial et environnemental.

Selon lui, le malade mental présente un comportement d'isolement, de dépressions, pathologies mentales, des antécédents familiaux, psychologiques, le stress et bien d'autres.

En effet, pour assurer la protection du patient contre le suicide, on oblige au malade le vivre-ensemble, la considération de soi dans la communauté, d'avoir une vie professionnelle, un mariage ainsi qu'appartenir à une religion.

Le malade doit être pris en charge médicalement, avoir un dialogue front avec le personnel soignant. Tout instrument susceptible qui pourrait lui coûter la vie comme des armes, médicaments doit être isolé. « Le patient mental a un discours teinté de négativité. Il a besoin de sécurité tout en favorisant et lui renforçant son lien familial afin d'éviter la stigmatisation physique et sanitaire », a indiqué le Dr Paul Gandou.

Au niveau mondial, poursuit-il, plus de 920 millions de personnes décèdent du suicide dont 75% de personnes dans les pays à revenus intermédiaires exposés à la pauvreté, conflits, précarité et catastrophes naturelles.

Au Congo, environ 7 personnes sur 100 meurent du suicide. Parmi elles, les hommes à la différence des femmes qui tentent le suicide avec les objets légers. Le phénomène touche la tranche d'âge de 19 à 25 ans.

Le directeur du PNSM a assuré que le calendrier du Programme national de santé mentale prévoit des sensibilisations dans les établissements scolaires.

En rappel, la Journée mondiale de prévention du suicide a été initiée en 2003 par l'Association pour la prévention du suicide. La 23e éditon vise à attirer l'attention des organisations, gouvernements et du grand public sur la question du suicide afin de combattre la stigmatisation et sensibiliser que le suicide est évitable.