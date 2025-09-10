Togo: Un système éducatif plus accessible, plus performant et plus inclusif

À cinq jours de la rentrée scolaire, le gouvernement a rendu public le bilan de ses efforts dans le secteur de l'éducation. Entre 2020 et 2025, pas moins de 18 000 enseignants ont été recrutés afin de renforcer le système éducatif.

En plus de ce recrutement massif, 304 inspecteurs ont intégré les rangs de l'éducation nationale. Parallèlement, plus de 9 000 professeurs des écoles ont été formés et sont désormais disponibles pour servir à l'échelle du pays.

Sur le plan des infrastructures, près de 7 000 salles de classe ont été construites ou réhabilitées, offrant ainsi de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves.

Les autorités éducatives rappellent que l'enseignant demeure la clé de voûte du système éducatif. Leur motivation, leur engagement et leurs compétences sont considérés comme essentiels à l'atteinte des objectifs de qualité et d'équité dans l'éducation.